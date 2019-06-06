انتخاب أنتي رينه رئيساً للحكومة في فنلندا

انتخب البرلمان الفنلندي أنتي رينه زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي رئيساً للحكومة بأغلبية 111 صوتاً مقابل 74 في المجلس المؤلف من 200 مقعد، وغاب عن التصويت 14 عضواً. وأدى الائتلاف الحكومي الجديد "يسار الوسط" اليمين الدستورية بعد انتخاب أنتي رينه. وقال رينه عقب التصويت إن الائتلاف المكون من خمسة أحزاب يتطلع لبدء العمل. Advertisements ويضم الائتلاف "الحزب الاشتراكي الديموقراطي" و"حزب الوسط" و"الخضر" و"التحالف اليساري" و"حزب الشعب" السويدي. وانتخب البرلمان في وقت سابق اليوم أيضاً رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الوسط سابقاً ماتي فانهانن رئيساً للبرلمان خلفاً لرينه. اقرأ أيضاً: فنلندا تضبط أجهزة تتعلق بالأسلحة النووية مرسلة للعراق

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