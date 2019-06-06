انتخاب أنتي رينه رئيسا للوزراء في فنلندا

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أدى الائتلاف الحكومي الجديد (يسار الوسط) في فنلندا اليمين الدستورية اليوم الخميس، بعد انتخاب البرلمان

لزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنتي رينه رئيسا للحكومة.

وتم انتخاب رينه بأغلبية 111/74 صوتا في المجلس التشريعي المؤلف من 200 مقعد. وغاب عن التصويت

اليوم الخميس 14 عضوا.

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وقال رينه عقب التصويت: "أنا متعب بعض الشيء لكنني سعيد للغاية"، مضيفا أن الائتلاف المكون من خمسة

أحزاب يتطلع لبدء العمل.

وكأكبر حزب بعد الانتخابات العامة في 14 أبريل، كان للاشتراكيين الديمقراطيين حق الحصول على الفرصة

الأولى لتشكيل حكومة جديدة.