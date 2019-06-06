كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نوفاك": إنتاج النفط الروسي سيتعافى بعد تراجع في يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن إنتاج بلاده من النفط سينخفض في يونيو، لكنه سيتعافى بعده.

وعزا نوفاك تراجع إنتاج روسيا من الخام في الآونة الأخيرة إلى أسباب من بينها التلوث في خط الأنابيب دروجبا، فضلاً عن أعمال صيانة في مصافي تكرير النفط.

وقال رداً على سؤال عن سبب تراجع الإنتاج الروسي إلى ما دون المستوى المتفق عليه في إطار اتفاق الإنتاج العالمي: "جزئياً، يرجع هذا إلى عملية استعادة جودة النفط في خط الأنابيب".