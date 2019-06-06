كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تهديدات ترامب.. "BMW" تفتتح مصنعاً جديداً في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ممثلون لشركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات الفارهة إن الشركة لن تغير خططها الإنتاجية في المكسيك في الوقت الراهن، رغم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات القادمة من هناك.

وقال هيرمان بورر مدير مصنع "بي إم دبليو" الجديد الذي افتتاح في مدينة سان لويس بوتوسي، بوسط البلاد، اليوم الخميس: "نحن هنا لنبقى".

وسيوظف المصنع الأول للشركة في المكسيك، والذي فاقت كلفة إنشائه مليار دولار، 2500 شخص وسينتج ما يصل إلى 175 ألف سيارة سنوياً.

وقال مدير الإنتاج أوليفر زيبسي إن المكسيك هي "المكان المثالي" لشركات السيارات لأنها تتمتع "بموقع استراتيجي بين الأمريكتين الشمالية والجنوبية، والمحيطين الهادي والأطلسي".

Advertisements

وقال زيبسي إن الهدف من المصنع الجديد هو خدمة 40 سوقاً بما في ذلك الولايات المتحدة، مضيفاً "من هنا نقوم بتسليم سيارتنا المنتجة محلياً فئة بي إم دبليو 3 للعملاء على مستوى العالم".

وقال مدير الإنتاج إن شبكة إنتاج بي إم دبليو المرنة يمكنها التجاوب مع الظروف المتغيرة. وأضاف أنه لا يرى سببا لتغيير خطط في المكسيك.

ويعتزم ترامب فرض رسوم جمركية على الجار الجنوبي في الأسبوع المقبل، إذا لم يفعل المزيد للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية على الولايات المتحدة عبر حدوده.