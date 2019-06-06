كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تهديدات ترامب.. "BMW" تفتتح مصنعاً جديداً في المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسيوظف المصنع الأول للشركة في المكسيك، والذي فاقت كلفة إنشائه مليار دولار، 2500 شخص وسينتج ما يصل إلى 175 ألف سيارة سنوياً.
وقال مدير الإنتاج أوليفر زيبسي إن المكسيك هي "المكان المثالي" لشركات السيارات لأنها تتمتع "بموقع استراتيجي بين الأمريكتين الشمالية والجنوبية، والمحيطين الهادي والأطلسي".
وقال زيبسي إن الهدف من المصنع الجديد هو خدمة 40 سوقاً بما في ذلك الولايات المتحدة، مضيفاً "من هنا نقوم بتسليم سيارتنا المنتجة محلياً فئة بي إم دبليو 3 للعملاء على مستوى العالم".
وقال مدير الإنتاج إن شبكة إنتاج بي إم دبليو المرنة يمكنها التجاوب مع الظروف المتغيرة. وأضاف أنه لا يرى سببا لتغيير خطط في المكسيك.
ويعتزم ترامب فرض رسوم جمركية على الجار الجنوبي في الأسبوع المقبل، إذا لم يفعل المزيد للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية على الولايات المتحدة عبر حدوده.