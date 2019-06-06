كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 1000 حوثي في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏اعترف قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي بخسارة عشرات القيادات البارزة، في المواجهات ضد قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني، في محافظة الضالع، وسط البلاد.

ونقلت حسابات مرتبطة بالمقاومة الجنوبية، على منصات التواصل الاجتماعي اعترافات قيادي حوثي وقع في الأسر بعد المعارك في شمال الضالع، وفقاً لما ذكره موقع "نيوز يمن" اليوم الخميس.

واعترف الأسير الحوثي، بأن الميليشيا خسرت عدداً من قيادات الصف الأول في الضالع، وبأن عدد قتلاها يفوق 1000 عنصر، إلى جانب وقوع المئات في الأسر.