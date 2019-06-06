كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث الاتحاد الأفريقي يكشف أسباب تعليق عضوية الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان،

محمد الحسن ولد لبات،

إن

قرار تعليق عضوية الخرطوم في الاتحاد يهدف للضغط للوصول لحل سياسي في السودان.

وأضاف "ولد لبات"، خلال تصريحات، مساء الخميس، أن الاتحاد الأفريقي يشجع الأطراف السودانية على الحوار لحل الأزمة.

وأكد أن المجتمع الدولي يدعم بقوة موقف الاتحاد الإفريقي من أزمة السودان، معربا عن آماله بأن يتم التوصل لاتفاق يرضي قوى الحرية والتغيير وجميع الأطراف قبل فرض العقوبات.