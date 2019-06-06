كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يستهدف تحركات لميليشيا الحوثي في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدفت قوات الجيش اليمني في الساعات الأولى، من اليوم الخميس، بعملية نوعية تحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة الضالع جنوب البلاد.

واستهدف الجيش اليمني بالمدفعية عربتين لميليشيا الحوثي الانقلابية، في منطقة حجر بمديرية قعطبة شمالي المحافظة، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الخميس.

وأسفر الاستهداف عن تدمير العربتين، ومصرع كل من كان على متنهما.