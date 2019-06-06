كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: استجبنا لنداء استغاثة السفينة "نافارينو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث بإسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الاستجابة الفورية لنداء استغاثة من السفينة التجارية (NAVARINO) غربي ميناء الحديدة.

وأوضح "المالكي"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس، أن نداء الاستغاثة يفيد بوجود حالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الهندية.