كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسير جسرا جويا لإغاثة مدينة "غات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي: "انطلاقا من واجبها الوطني والإنساني واستجابة لنداءات أهالينا في مدينة غات وضواحيها وبتكليف مباشر من القائد العام قامت القيادة العامة للقوات المُسلحة وبالتنسيق مع الحكومة المؤقتة بتسيير جسر جوي لمدينة غات"، مشيراً إلى أن "هذا الجسر الجوي يعمل على نقل مواد الإغاثة و المواد الغذائية المستعجلة وأدوية ومولدات كهربائية ، كما سيتم نقل المُصابين والمرضى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة".

من جانبه أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس في وقت سابق أن مدينة غات منكوبة بسبب الفيضانات التي اجتاحتها الاثنين الماضي وخصصت مبلغ بقيمة عشرة مليون دينار ليبي (حوالي 770 ألف دولار) لمعاجلة أوضاع المدينة.

ووفقاً لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي: "قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الثلاثاء، تخصيص 10 مليون دينار (حوالي 770 ألف دولار) لمعالجة أوضاع مدينة غات المنكوبة جراء الفيضانات".