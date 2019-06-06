كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هايكو ماس يزور إيران الاثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة إيران، يوم الاثنين القادم الموافق يوم عيد العنصرة من أجل

العمل على استمرار الاتفاق النووي.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أدبار اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين أن ماس

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سوف يلتقي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بالعاصمة الإيرانية طهران يوم الاثنين القادم.

وأضافت المتحدثة أن هناك محطات أخرى لزيارة وزير الخارجية بالمنطقة تشمل الإمارات العربية المتحدة

والأردن، وقالت: "إنها رحلة إلى الأزمة"، لافتة إلى أن ماس يعتزم أن يدعو للتعقل واحتواء التصعيد بالمنطقة.