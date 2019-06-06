فاجعة بطنجة..طفل يسقط من الطابق 7 بينما كانت أمه تحضِّر للإحتفال بعيد ميلاده الأول

شهدت مدينة طنجة أمس الأربعاء، حادثا مأساويا راح ضحيته طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، بعدما سقط من الطابق السابع لإحدى العمارات السكنية القريبة من شارع مراكش.

وبحسب المعطيات المتوفرة، التي حصل عليها موقع “اليوم 24” من شهود عيان، فإن الطفل قيد حياته، استغل انشغال أسرته التي كانت تستعد للاحتفال بعيد ميلاده الأول، حيث صعد إلى نافذة منزله المطلة على الشارع، ثم سقط وسط ذهول المارين.

وشكلت هذه الحادثة صدمة قوية في نفوس عائلة الطفل التي لم تستوعب لحدود اللحظة ما حصل.

وفور علمها بالحادث حلت مصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان وقامت بنقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات الواقعة.

Advertisements

ويعيش الوسط الإعلامي المغربي حالة من الحزن، بعد الحادث المفجع الذي أودى، يوم أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، بابن الزميلة الصحافية نجاة بوتافسوت، والذي لقي مصرع بعد سقوطه من شرفة المنزل.

وتلقت نجاة بوتافسوت، الصحافية بقسم الأخبار بقناة “ميدي 1″، خبر سقوط ابنه من الشرفة وهي بقاعة التحرير، مما تسبب لها في نوبة عصبية فقدت على إثرها الوعي بسبب وقع صدمة تلقي الخبر.