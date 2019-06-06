رئيس الجزائر المؤقت: وضعية البلاد “تلزمني على الاستمرار” في المسؤولية حتى انتخاب رئيس

أكد الرئيس الجزائري المؤثت، عبد القادر بن صالح، مساء اليوم الخميس، أن الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد تلزمه على الاستمرار في تحمل مسؤولية رئيس الدولة الى غاية انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال السيد بن صالح في خطاب للشعب الجزائري، بالعاصمة الجزئر، إن “هذه الوضعية تلزمني على الاستمرار في تحمل مسؤولية رئيس الدولة الى غاية انتخاب رئيس الجمهورية، وإنني لعلى يقين مستقر بعظم هذه المسؤولية “.
وأكد المتحدث أن هذه الوضعية الاستثنائية “تحتم علينا كلنا أن نستلهم بذكائنا الجماعي لترجيح الحكمة التي من شأنها أن تساعدنا على تخطي العقبات”.
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