الناتو: التصعيد الأمريكي الإيراني لم يؤثر على بعثتنا في العراق

وقال الجنرال الكندي داني فورتين الذي يقود بعثة مستشاري ومدربي الناتو في العراق والتي تضم 500 عنصر، إن قواته "خففت الخطر" وكان بوسعها مواصلة العمل في وقت سحبت فيه الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل، وعلقت ألمانيا وهولندا بعثتيهما العسكريتين في البلاد.وصرح فورتين للصحفيين في مقر الحلف ببروكسل اليوم الخميس بأن الخطر الأمني لا يزال قائما دون أدنى شك، قائلا إن هذا الخطر بلغ مستوى حرجا قبل بضعة أسابيع، ما استدعى مخاوف الولايات المتحدة وشركائها.

واشار الى أن قوات "الناتو" في العراق اتخذت في هذه الظروف إجراءات لضمان "يقظتها إزاء الأمور غير القابلة للتنبؤ والمتغيرات"، وتابع: "لهذا السبب لم يكن لذلك أي تأثير على أنشطتنا الاستشارية والتدريبية".

