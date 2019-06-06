الناتو: التصعيد الأمريكي الإيراني لم يؤثر على بعثتنا في العراق

وصرح فورتين للصحفيين في مقر الحلف ببروكسل اليوم الخميس بأن الخطر الأمني لا يزال قائما دون أدنى شك، قائلا إن هذا الخطر بلغ مستوى حرجا قبل بضعة أسابيع، ما استدعى مخاوف الولايات المتحدة وشركائها.
واشار الى أن قوات "الناتو" في العراق اتخذت في هذه الظروف إجراءات لضمان "يقظتها إزاء الأمور غير القابلة للتنبؤ والمتغيرات"، وتابع: "لهذا السبب لم يكن لذلك أي تأثير على أنشطتنا الاستشارية والتدريبية".
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