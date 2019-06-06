الرئيس الجزائري المؤقت: الذهاب لانتخابات رئاسية دون إضاعة للوقت السبيل الأوحد سياسيا

دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، الخميس، إلى مناقشة كافة الملفات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وخلال خطاب تلفزيوني موجه للشعب الجزائري، قال بن صالح: "دعوت بكل صدق في خطابات سابقة للحوار والتشاور وتعهدت أن أضمن للانتخابات المقبلة أن تكون نزيهة وشفافة".

وطالب الرئيس الجزائري المؤقت، المجتمع المدني والسياسي، بمناقشة كل الملفات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مشدداً على أن الذهاب لتنظيم انتخابات رئاسية دون إضاعة للوقت هو السبيل الأوحد سياسيا.

ووجه بن صالح رسائل إلى المطالبين بإصلاحات دستورية قبل الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً هو وحده الذي يتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين لإطلاق هذه الإصلاحات والمساهمة في رفع التحديات التي تواجه أمتنا".

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وشدد الرئيس الجزائري المؤقت على أن "الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبولة دونما إضاعة للوقت هي السبيل الانجع والأوحد سياسيا والأكثر عقلانية ديمقراطيا".

وأهاب بالجميع تفادي تضييع الوقت الثمين والعمل على الوصول لحلول توافقية تؤدي لإجراء انتخابات رئاسية.



كما وجه نداءً "إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع للمشاركة في هذا المسار التوافقي وتغليب الحكمة ومصلحة الشعب، سواءً في نقاشاتهم أو في مطالبهم، قائلا: "أدعوهم أيضا إلى اغتنام هذه الفرصة الجديدة للمشاركة بقوة في التشاور الذي ندعو إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى".



وتسلم عبدالقادر بن صالح مهامه كرئيس مؤقت للجزائر، طبقاً لأحكام المادة 102 من الدستور.

وكان البرلمان الجزائري قرر تعيين رئيسه عبدالقادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد عقب ثبوت شغور المنصب رسمياً، وذلك بعد أسابيع عدة من مظاهرات شعبية حاشدة في الجزائر، شهدت تقديم عبدالعزيز بوتفليقة استقالته في 2 أبريل/نيسان الجاري.