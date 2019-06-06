وسائل إعلام جزائرية: مشروع قانون يعطي ضمانات كاملة لانتخابات الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام جزائرية، الخميس، إن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح كلف الحكومة بإعداد مشروع قانون يعطي ضمانات كاملة للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت قناة النهار الجزائرية، أن "الرئيس المؤقت سيستحدث سلطة وطنية تترأسها شخصية وطنية لها كامل الصلاحيات في الرئاسيات المقبلة".

وأضافت أن "القانون الجديد سينزع صلاحية تنظيم الانتخابات في الجزائر من وزارة الداخلية".

وأشارت إلى أن "السلطة الوطنية ستضم شخصيات من المجتمع المدني وتستبعد إطارات الدولة، وستتولى حصريا مراجعة البطاقة الوطنية للناخبين، وسترأسها شخصية تلقى إجماع، هي من ستعلن نتائج الانتخابات".

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وتسلم عبدالقادر بن صالح مهامه كرئيس مؤقت للجزائر، طبقاً لأحكام المادة 102 من الدستور.

وكان البرلمان الجزائري قرر تعيين رئيسه عبدالقادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد عقب ثبوت شغور المنصب رسمياً، وذلك بعد أسابيع عدة من مظاهرات شعبية حاشدة في الجزائر، شهدت تقديم عبدالعزيز بوتفليقة استقالته في 2 أبريل/نيسان الجاري.