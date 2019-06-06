الان تتابع الرئيس الجزائري المؤقت: الوضع الحالي يلزمني الاستمرار في منصبي إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 11 دقيقة - 10:20 م, 6 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، إن الوضع الحالي يلزمه الاستمرار في منصبه إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية.

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