الجيش الأفغاني: تحرير 84 شخصًا من سجون "طالبان"

أعلن ​الجيش الأفغاني​ عن "تحرير 84 شخصًا من سجون حركة "طالبان" في ولاية فرياب شمالي البلاد"، مشيراً إلى أن "معظم المحررين كانوا من المدنيين و​قوات الأمن​ الأفغاني"، موضحاً أن "الجيش وجد ضمن الأسرى عددًا من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي".

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