البحرية الأميركية تختبر مدفعا كهرومغناطيسيا أسرع من الصوت

ذكرت صحيفة "Space.com" أنه "خلال التجارب الأخيرة، استطاعت ​البحرية الأميركية​ أن تطلق مدفعًا كهرومغناطيسيًا وصلت سرعته إلى 6 ماخ (أي أسرع بستة مرات من سرعة الصوت) حوالي 7400 كم في الساعة".

وتجدر الإشارة إلى أنه "سيتم قريباً إجراء اختبارات لأسلحة جديدة يتم إطلاقها من السفن. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم ​واشنطن​ استخدام التكنولوجيا الجديدة في استكشاف القمر".

وكشفت ​وزارة الدفاع الأميركية​، في وقت سابق، أنها تخطط لطلب من ​الكونغرس​ ملياري ونصف مليار دولار لتطوير تقنيات تفوق سرعة الصوت في السنة المالية المقبلة.