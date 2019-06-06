العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع السودانية بتنفيذ اجتياح قاتل للمحتجين

دانت منظمة "العفو الدولية" "تنفيذ قوات الدعم السريع التابعة لمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في ​السودان​، اجتياحا قاتلا ضد المعتصمين يوم الاثنين الماضي، داعية إلى إجراء دولي ضد المجلس"، مشيرةً إلى أنه "تتزايد أعداد القتلى مع الاجتياح القاتل لقوات الدعم السريع، التي ارتكبت ​جرائم قتل​ واغتصاب وتعذيب ضد الآلاف في ​دارفور​، لأحياء العاصمة ​الخرطوم​".

ولفتت إلى أنه "تبين التقارير إلقاء جثث القتلى في ​نهر النيل​ مدى الانحطاط المطلق لما يسمى ب​قوات الأمن​ هذه"، معتبرةً أن "قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية تسيطر على الخرطوم، شريكا أساسيا في ​العنف​ في البلاد"، مشيرةً إلى أن "تاريخ السودان الحديث معروف بإفلات مرتكبي جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب".

وأضافت: "نحث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي و​مجلس الأمن الدولي​ التابع للأمم المتحدة على أن يقوما بدورهما لكسر حلقة الإفلات من العقاب هذه، وعلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإخضاع مرتكبي جرائم العنف هذه للمساءلة".