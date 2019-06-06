العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع السودانية بتنفيذ اجتياح قاتل للمحتجين

دانت منظمة "العفو الدولية" "تنفيذ قوات الدعم السريع التابعة لمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، اجتياحا قاتلا ضد المعتصمين يوم الاثنين الماضي، داعية إلى إجراء دولي ضد المجلس"، مشيرةً إلى أنه "تتزايد أعداد القتلى مع الاجتياح القاتل لقوات الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم قتل واغتصاب وتعذيب ضد الآلاف في دارفور، لأحياء العاصمة الخرطوم".
ولفتت إلى أنه "تبين التقارير إلقاء جثث القتلى في نهر النيل مدى الانحطاط المطلق لما يسمى بقوات الأمن هذه"، معتبرةً أن "قوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية تسيطر على الخرطوم، شريكا أساسيا في العنف في البلاد"، مشيرةً إلى أن "تاريخ السودان الحديث معروف بإفلات مرتكبي جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب".
وأضافت: "نحث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على أن يقوما بدورهما لكسر حلقة الإفلات من العقاب هذه، وعلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإخضاع مرتكبي جرائم العنف هذه للمساءلة".
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