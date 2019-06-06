السفير الأردني في روسيا: الحل في سوريا سياسي ولا نريد أي تدخل

أكّد السفير ​الأردن​ي لدى ​روسيا​ أمجد عودة العضايلة "أهمية المنتدى الاقتصادي الدولي الذي يجري في سانت ​بطرسبورغ​، بالنسبة للأردن"، مثنيًا على :دور روسيا في حل ​الأزمة السورية​ وعودة ​اللاجئين السوريين​".

وأوضح العضايلة أن "علاقات روسيا والأردن علاقات متميزة، الملك والرئيس ​فلاديمير بوتين​ نسجا علاقة طيبة جدًا هذه العلاقة شكلت فرصة لنا نحن لنحقق أهدافنا المشتركة سواء في روسيا والأردن وتعاونا في الملف السوري بشكل كبير جدًا وقضايا عديدة ومازال هذا التعاون يشكل أرضية خصبة لمزيد من التعاون في المستقبل".

وردا على سؤال حول حل الأزمة في ​سوريا​ وعن فتح الحدود، أشار العضايلة إلى أن "الحدود السورية الأردنية فتحت من جديد للتجارة بين البلدين صيف العام الماضي، والعلاقات الاقتصادية بدأت تعود تدريجيا ونأمل أن تتوسع أكثر وكان لروسيا مساهمة كبيرة جدا في حل الإشكال الذي كان في الجنوب السوري وإبعاد الجماعات المتطرفة والمقاتلة عن الحدود الأردنية السورية ونأمل أن نفتح صفحة جديدة لبناء علاقات اقتصادية إيجابية"، لافتًا إلى أن "الحل في سوريا هو الحل السياسي ولا يجد حل آخر والحل الذي يتفق عليه السوريون هو الحل المناسب لسوريا لا نريد أي تدخل في الشأن السوري من أي طرف كان ونأمل أن تعود سوريا لحاضنتها العربية وتعود دولة فاعلة في الشرق الأوسط نظرا لما تشغله من بعد سياسي واقتصادي وموقع جغرافي مهم".

وعن عودة ​النازحين السوريين​ من الأردن إلى الداخل السوري، قال السفير: |هناك الآن ما يقارب مليون وثلاث مئة سوري في الأردن منهم 650 ألف مسجلين كلاجئين، نحن مع العودة الطوعية الآمنة، لكن لا نستطيع أن نجبرهم على العودة إلا إذا كانت هناك ظروف آمنة لعودتهم، وعاد بضعة آلاف منهم تقريبا ونأمل أن يزداد العدد وإذا كانت قراهم وبيوتهم موجودة سوف يعودون، الأردن لم يدخر جهدا في دعم أبناء ​الشعب السوري​ الذين وفدوا إليه وما زلنا ندعمهم رغم أنا أنفقنا مليارات الدولارات على السوريين، وهناك المساعدات التي وصلت الأردن ولم تتجاوز 40 في المئة مما أنفقنا وهم ضيوف وأشقاء ومرحب فيهم".