رويترز: وزير خارجية المانيا يزور طهران الأسبوع المقبل

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن متحدث باسم ​وزارة الخارجية الألمانية​، بأن "وزير خارجية ​المانيا​ ​هايكو ماس​ سيزور ​إيران​ الأسبوع المقبل ضمن جولة على ثلاث دول بالمنطقة هي ​الأردن​ و​الإمارات​ وإيران".

وكشفت "رويترز" أن "محادثات وزير خارجية المانيا ستترکز خلال الزيارة على ​الاتفاق النووي​ وأحدث التطورات المتعلقة به".