رويترز: وزير خارجية المانيا يزور طهران الأسبوع المقبل

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، بأن "وزير خارجية المانيا هايكو ماس سيزور إيران الأسبوع المقبل ضمن جولة على ثلاث دول بالمنطقة هي الأردن والإمارات وإيران".
وكشفت "رويترز" أن "محادثات وزير خارجية المانيا ستترکز خلال الزيارة على الاتفاق النووي وأحدث التطورات المتعلقة به".
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