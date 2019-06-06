وزير الطاقة الروسي: إنتاج النفط الروسي سيتعافى بعد تراجع في حزيران

كشف وزير ​الطاقة​ الروسي ​ألكسندر نوفاك​ ان "إنتاج ​روسيا​ من ​النفط​ سينخفض في حزيران لكنه سيتعافى بعده" وعزا تراجع إنتاج روسيا من الخام في الآونة الأخيرة إلى أسباب من بينها ​التلوث​ في خط الأنابيب دروجبا فضلا عن أعمال صيانة في مصافي تكرير النفط، مشيراً إلى أنه "جزئيا، يرجع هذا إلى عملية استعادة جودة النفط في خط الأنابيب."

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