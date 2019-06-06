حسن مراد: كفى اتهامات وتبريرات حول ما حصل في طرابلس

دعا وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى التوقف عن توجيه الإتهامات وتبرير ما حصل في طرابلس، معتبراً أن "الذي يتحمل المسؤولية المباشرة، اصحاب الخطاب الغرائزي الفتنوي المتشنج الذي يجب وضع حد له وايقاف تداوله لان نتائجه كارثية".
وأشار إلى أنه "بالنهاية يختتم الجميع ورشة التحريض بالمشي خلف الجنازة"، قائلا "رحم الله شهداء الجيش وقوى الأمن وحمى الله لبنان".
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