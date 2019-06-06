الطقس غداً غائم جزئياً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن ​الطقس​ المتوقع في لبنان الجمعة غائم جزئياً مع انخفاض محدود ب​درجات الحرارة​، يتحول بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة احيانا وتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات .

أما السبت، فغائم جزئيّاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، في حين تتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.

أما الأحد، فغائم جزئيّاً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة يتوقع تساقط أمطار محلية.