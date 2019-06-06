بطيش: نصدر شبابنا ونستورد يد عاملة أجنبية تكلفنا قرابة 5 مليارات دولار

أشار وزير ​الإقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​، في حديث تلفزيوني، إلى أن النموذج الإقتصادي المعتمد في ​لبنان​ جعل خيرة شبابنا تهاجر إلى الخارج، في حين لا يبقى في البلد أكثر من 5000 فرصة عمل، مؤكداً أن هناك واجباً في مصارحة المواطنين ومواجهة الحقيقة.

وفي حين أشار إلى أن لبنان كان، قبل العام 1975، قادراً على تصدير 60 إلى 70 مما يُنتجه، لفت بطيش إلى أن قيمة الواردات تبلغ نحو 20 مليار دولار سنوياً بينما قيمة الصادرات تبلغ نحو 4 مليارات دولار.

وأوضح بطيش أن قيمة التحويلات من الخارج لا تتجاوز 8 مليارات دولار، أغلبها يذهب للعاملين الأجانب التي تُكلف أكثر من 5 مليارات دولار، واصفاً هذا النموذج بـ"الفاشل".

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ولفت إلى أن النموذج الاقتصادي جنح باتجاه الريع فقط، سائلاً: "كيف سنجد فرص عمل من دون الاتكال على إنتاج من الداخل وبوجود أزمة نزوح سوري؟"

وأشار إلى أن "لبنان ينزف بسبب النموذج الاقتصادي والنزوح السوري وعدم تحملنا مسؤوليتنا كدولة ومجتمع"، مؤكداً أن كل الصراعات الأخرى لا قيمة لها أمام الاقتصاد.

وشدد على أن "لا اقتصاد من دون انتاج ولا انتاج من دون الشباب اللبناني، فالنزوح السوري كلّف الدولة 15 مليار دولار وأخذ فرص العمل من درب اللبنانيين".