أكدت مصادر تيار "المستقبل" عبر قناة الـ"LBC" أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لا يمكنه اتباع ​سياسة​ الصمت دائما ولا قرار لدينا بمعركة مفتوحة مع "التيار الوجطني الحر" تؤدي لاخلال بمقومات الاستقرار ولكن هناك مواقف تفرضها ظروف معينة ككلمة رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تل دنوب وتدخل وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ بهمل ​المحكمة العسكرية​ وردود فعل "التيار الوطني الحر" على جريمة ​طرابلس​"، مشيرةً إلى "اننا بانتظار عودة الحريري بمعالجة كل الملفات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "المستقبل" للـLBC: لا يمكن للحريري اتباع سياسة الصمت دائما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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