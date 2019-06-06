إنقاذ شقيقين من الغرق على شاطئ العقيبة أحدهما في حال حرجة

عمل ​الدفاع المدني​، على انقاذ شقيقين من التابعية السورية من آل عطار، غرقا على شاطئ ​العقيبة​. وفيما أنقذ أحدهما سريعا، اختفى الثاني وعمل عناصر الدفاع المدني من الوحدات البرية والبحرية، على البحث عنه إلى أن تمكنوا من انتشاله على قيد ​الحياة​، وقدموا له الاسعافات الأولية، ثم نقل إلى ​مستشفى​ البوار وهو بحالة حرجة.

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