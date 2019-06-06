لفتت مصادر الحزب "التقدمي الاشتراكي" لقناة الـ"LBC" إلى أن "هناك رغبة دفينة لدى البعض باثارة الغبار ولو على حساب الاستقرار"، مشيرةً إلى انه "في حال المس بثوابتنا ومتجزاتنا فمن الطبيعي ألا نقف مكتوفي الايدي"، مضيفةً: "حرية الرأي مكفولة وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء أمر غير متاح".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الاشتراكي للـLBC: هناك رغبة دفينة لدى البعض باثارة الغبار ولو على حساب الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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