بزي: لتحصين المجتمع في مواجهة الإرهاب التكفيري والعدو الصهيوني

شدد عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، خلال تقديم واجب العزاء بالشهيد النقيب حسن فرحات في بلدة برعشيت الجنوبية، على "ضرورة الالتفاف حول ​القوى الأمنية​ ودعمها، وصون الوحدة الوطنية وتحصين المجتمع في مواجهة ​الإرهاب​ التكفيري والعدو الصهيوني". وأشاد النائب بزي بـ"تضحيات النقيب فرحات ورفاقه العسكريين"، مستنكرا "جريمة اغتيالهم"، واصفا إياهم بـ"شهداء لكل الوطن".

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