مصادر القوات لـLBC: باسيل يتنقل بالمواجهة بينا وبين "المستقبل" و"أمل" والاشتراكي

اعتبرت مصادر "​القوات اللبنانية​" عبر قناة الـ"LBC" أن "ما يجري من سجالات في البلاد غير مقبول ويجب أن يتوقف لانه يعيدنا إلى الانقسام"، متهمة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بالتنقل بالمواجهة بين "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" والحزب "التقدمي الاشتراكي" وحركة "امل".

واستغربت "ما طاولها في موضوع المهجرين"، مؤكدةً أن أي تعرض لها لن تسكت عنه بعد اليوم.