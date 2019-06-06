اعتبرت مصادر "القوات اللبنانية" عبر قناة الـ"LBC" أن "ما يجري من سجالات في البلاد غير مقبول ويجب أن يتوقف لانه يعيدنا إلى الانقسام"، متهمة وزير الخارجية جبران باسيل بالتنقل بالمواجهة بين "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل" والحزب "التقدمي الاشتراكي" وحركة "امل".
واستغربت "ما طاولها في موضوع المهجرين"، مؤكدةً أن أي تعرض لها لن تسكت عنه بعد اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القوات لـLBC: باسيل يتنقل بالمواجهة بينا وبين "المستقبل" و"أمل" والاشتراكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.