تساءلت مصادر المستقبل للـ OTV، مستغربة: "ما علاقة أحداث طرابلس بإعادة النظر بموازنة الأسلاك العسكرية؟"، مشيرة إلى أن "الاجراءات المتخذة لم تمس بالأمور الأساسية للقوى العسكرية".
ورأت المصادر أن "لا تأثير للاجراءات على معنوياتها أو أدائها في مواجهة التحديات".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل للـ OTV: ما علاقة أحداث طرابلس بإعادة النظر بموازنة الأسلاك العسكرية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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