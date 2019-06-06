مصادر المستقبل للـ OTV: ما علاقة أحداث طرابلس بإعادة النظر بموازنة الأسلاك العسكرية؟

تساءلت مصادر المستقبل للـ OTV، مستغربة: "ما علاقة أحداث ​طرابلس​ بإعادة النظر بموازنة ​الأسلاك العسكرية​؟"، مشيرة إلى أن "الاجراءات المتخذة لم تمس بالأمور الأساسية للقوى العسكرية".

ورأت المصادر أن "لا تأثير للاجراءات على معنوياتها أو أدائها في مواجهة التحديات".