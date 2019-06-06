مثير..السلطات تعيد فتح قبر بسلا بعد أنباء عن سماع صوت من داخل قبر في مقبرة “عنق الجمل”

حدث مثير عرفته مقبرة “عنق الجمل” في سلا، يوم أمس الأربعاء، بعد تبليغ السلطات بسماع أصوات من داخل قبر شاب توفي، قبل 4 أيام، حيث عرفت المقبرة حالة استنفار .

وقالت مصادر “اليوم24” إن أقارب الشاب توصلوا بخبر من طرف أحد زوار مقبرة عنق الجمل في سلا، أن ابنهم لايزال على قيد الحياة، وأنه سمع صوت صراخ، وأنين قادم من القبر، صباح العيد، أثناء زيارته لقبر أحد أقاربه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخبار السلطة المحلية، والأجهزة الأمنية، ورجال الوقاية المدنية، والجهات المسؤولة عن المنطقة، من أجل مراسلة وكيل الملك، للترخيص بفتح القبر.

وبحسب مصادر محلية، فإنه تم فتح القبر الموجود في مقبرة “عنق الجمل” بحضور الأجهزة الأمنية، ورجال الوقاية المدنية، والطبيب الشرعي، وأقارب الشاب المتوفي، وعدد كبير من المواطنين، حيث فوجئ الجميع بأن الجثة بدأت بالتحلل، وأن الوشاية كانت كاذبة.