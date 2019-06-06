الدولي رضوان جيد ضمن قائمة حكام نهائيات كأس أمم إفريقيا بمصر

أعلن الإتحاد الافريقي لكرة القدم، عن لائحة الحكام الذين سيشرفون على إدارة مباريات نهائيات كأس أمم أفريقيا المزمع تنظيمها بدولة مصر في الفترة الممتدة ما بين 21 يونيو و19 يوليوز 2019.

وضمت لائحة حكام الساحة، الحكم المغربي الدولي رضوان جيد من عصبة سوس إلى جانب المغربي الدولي الاخر نور الدين الجعفري من عصبة الدار البيضاء وحوالي 24 حكما يمثلون مختلف الدول الإفريقية، فيما عرفت لائحة الحكام المساعدين المكونة من 30 حكما حضور المغربيين لحسن أزكاو من عصبة سوس ومصطفى أكركاد من عصبة الدار البيضاء.

يذكر أن الحكم الدولي المغربي رضوان جيد الذي يعتبر من أفضل الحكام على المستوى الوطني سبق له أن شارك في قيادة عدة منافسات أفريقية من قبيل كأس أفريقيا اقل من 17 سنة المغرب سنة 2013، كأس أفريقيا للمحليين جنوب أفريقيا سنة 2014، كأس فريقيا اقل من 20 سنة السنغال 2015، كأس أفريقيا اقل من 23 سنة المغرب 2015، كأس أفريقيا كبار الكابون سنة 2017، قبل أن يتم اختياره للمشاركة للمرة الثانية في مساره لقيادة نهائيات كأس أمم أفريقيا كبار المنظمة في مصر الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يكون الحكم الدولي رضوان جيد، من بين الحكام المتواجدين في كأس العالم قطر 2022، إذ خضع قبل فترة قصيرة لمجموعة من الإختبارات التقنية والبدنية التي اجتازها بنجاح، إذ سيعزز ذلك من حظوظه في قيادة مباريات كأس العالم، لينضاف ذلك إلى مساره التحكيمي ويضيف للمغرب تشريف آخر بعد الحكم الدولي الراحل سعيد بلقولة، وهو من أبرز الحكام المغاربة الذين شاركو في نهائيات منافسات كأس العالم، حيث كان أول حكم عربي وإفريقي قاد لقاء نهائي لكأس العالم، اذ كان ذلك بفرنسا سنة 1998 الذي جمع بين المنتخب الفرنسي ونظيره البرازيلي وانتهى بتتويج الفرنسيين بالكأس.