بعد فشل تنظيم الإنتخابات.. رئيس الجزائر المؤقت يخاطب مواطنيه

ينتظر أن يلقي الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مساء اليوم الخميس خطابا للجزائريين، وذلك في سياق الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأعلن التلفزيون الجزائري، أن خطاب الرئيس بن صالح سيبث مساء اليوم في نشرة الثامنة، حيث ينتظر أن يتطرق لموضوع تنظيم الإنتخابات الرئاسية التي ألغيت بعدما كانت مقررة شهر يوليوز المقبل.

ويعود آخر خطاب لبن صالح إلى يوم 5 ماي الماضي، عشية شهر رمضان، حيث دعا للحوار من أجل الانتخابات التي فشل في تنظيمها.

ومنذ 22 فبراير الماضي تستمر المظاهرات الشعبية كل يوم جمعة، بنفس الشعارات، حيث تطالب شريحة من المحتجين بتنحية المسؤولين الذين شغلوا مناصب سامية في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمن فيهم الرئيس المؤقت.

من جهتها، تتمسك قيادة الجيش الجزائري بخيار إجراء الانتخابات في أقرب وقت، وترفض المرور بأي مرحلة انتقالية.