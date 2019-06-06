جماهير الصفاقسي التونسي “تُشاكس”الترجي وتطالبهم بإعادة الكأس لـ “الكاف”-صورة

رفعت جماهير الصفاقسي التونسي، عشية اليوم الخميس، لافتة تطالب خلالها الترجي بإعادة كأس عصبة الأبطال الإفريقية إلى “الكاف”، وذلك على هامش المباراة التي تجمع الفريقين بملعب الطيب المهري، برسم نصف نهائي مسابقة كأس تونس.

عشاق وأنصار الصفاقسي وقبل صافرة البداية رفعوا اللافتة، لمشاكسة “المكشخين” بعد 24 ساعة فقط على قرار “الكاف”، القاضي بإعادة مباراة إياب عصبة الأبطال الإفريقية بين الوداد والترجي التونسي، على أرضية ملعب محايد، بسبب الظروف الأمنية الغير موايتة التي سجلها النهائي بملعب رادس.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر، أمس الأربعاء، إعادة مجريات إياب مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي، بعد نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادم في مصر، وستقام بملعب محايد.

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أما بخصوص مباراة الذهاب، فستبقى نفس النتيجة، أي هدف لمثله، كما طالب الكاف، بإعادة الكأس والميداليات، بعد التنسيق مع الكاتب العام للاتحاد، في حين لم يتم تحديد تاريخ هذه المباراة بعد.

وأعلنت اللجنة عن القرارات بعد أن استقبلت ممثلين عن الفريقين، وكذا كل من الجامعتين المغربية والتونسية.