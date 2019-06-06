شفاعمرو: دهس شاب على خلفية شجار عائلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (30 عاما) من مدينة شفاعمرو بإصابة وصفت بين المتوسّطة والخطيرة في حادث دهس بعد شجار نشب بين عائلتين، مساء اليوم، الخميس.

وبحسب بيان الشّرطة، قام أحد المشتبهين (35 عاما) من إحدى العائلتين بدهس الشاب الّذي نُقِلَ إلى مستشفى رمبام لتلقّي العلاج.

وذكر بيان للمتحدّث باسم الشّرطة الإسرائيلية أنّها باشرت بالتّحقيق في ملابسات الحادث.