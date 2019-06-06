احذروا الأطعمة فائقة التصنيع: خطر الموت المبكر!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت دراستان كبيرتان نُشِرتا في مجلة " بي إم جيه" الطبيّة البريطانيّة، أنّ تناول الكثير من الأطعمة فائقة التصنيع تعرّض الإنسان للموت المبكّر والإصابة بأمراض القلب، مقارنةً بالأشخاص الّذين يتناولون الطعام في شكله الأصلي.

ووفق ما ذكرته الدّراستان، غالبًا ما تكون نسبة السكر والدهون والسعرات الحرارية الفارغة من أي قيمة غذائية أكبر في الأطعمة فائقة التصنيع، مقدّمةً دليلًا جديدًا على المخاطر الصحية للأطعمة فائقة التصنيع.

إذ يرتبط تناول الكثير من هذا الطعام منذ وقت طويل بزيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية مختلفة قد تؤدي لأمراض القلب أو البدانة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسرطان والاكتئاب.

وبيّنت إحدى الدّراستين أنّ تناول أكثر من أربع حصص يوميا من هذه الأغذية بزيادة نسبتها 62% لخطر الوفاة المبكرة. بينما أظهرت نتائج الدّراسة الثّانية كل زيادة مقدارها عشر نقاط مئوية في الحصة الغذائية المكونة من هذه الأغذية بزيادة قدرها 10% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال أستاذ الصحة العامة والتغذية في جامعة ديكين في جيلونج بأستراليا، مارك لورنس وهو كاتب مقال افتتاحي مصاحب للدراستين، إن من المحتمل أن يكون هناك دور للإضافات الكيماوية والمعالجة الصناعية التي تغير الهيكل الخلوي للطعام.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز" عن لورنس فإنّ الأمر " لا يتعلق الأمر فقط بوجود ما يوصف بالعناصر الغذائية ’الخطيرة‘ مثل الصوديوم والدهون المشبعة".

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وقامت الدراسة المتعلقة بالعلاقة بين الأغذية فائقة التصنيع والوفاة بمسح كل عامين للعادات الغذائية لنحو 20 ألف شخص معظمهم في إسبانيا وتتراوح أعمارهم بين 20 و91 عاما بين عامي 1999 و2014، حيث توفي 335 شخصا خلال تلك الفترة.

ووجدت الدراسة أن الذين تناولوا كميات أكبر من الطعام المصنع، أي أكثر من خمس حصص يوميًّا في المتوسط، يميلون للبدانة، كما أنّ معظمهم من المدخنين ومحبي الوجبات الخفيفة بشكل متكرر ومن المعتادين على مشاهدة التلفزيون وتزيد بينهم حالات الإصابة بالسرطان وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول والاكتئاب.

أما الدراسة الخاصة بالعلاقة بين الطعام فائق التصنيع وأمراض القلب والأوعية الدموية فشملت مسحًا لستة أنظمة غذائية لنحو 105 آلاف بالغ في فرنسا. وتتبع الباحثون المشاركين لنحو خمس سنوات في المتوسط منذ كانت أعمارهم 43 عامًا.

وخلال الدراسة حدثت 1409 مشاكل صحية تتعلق بالقلب والأوعية الدموية للمرة الأولى مثل الأزمات القلبية والجلطات.

وقالت كبيرة الباحثين في هذه الدراسة، ماريا بيس راسترولو من جامعة نافارا إنّ "الاستهلاك المتكرر للأغذية فائقة التصنيع مرتبط بضعف الصحة وزيادة حالات الوفاة ولا نعلم ما إذا كان بعضها أسوأ من الآخر".