القبض على شخص اعتدى على طبيب بمستشفى في ميسان

وقالت قيادة شرطة ميسان، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "واجب الأجهزة الأمنية هو توفير الحماية التامة لجميع شرائح المجتمع ومنها شريحة الأطباء والكوادر الصحية كافة"، مشيرة الى أن "هناك تنسيقا مشتركا مع جميع المستشفيات والمراكز الصحية".وأوضحت أن "الأجهزة الأمنية متواجدة في هذه المؤسسات لحمايتها وحماية المواطنين وكل مؤسسة تقدم خدمة عامة واجبنا حمايتها"، مشددة "لن نسمح بالتجاوز على العاملين فيها مهما كانت المبررات والذرائع".

وأوضحت أن "مفارز قسم شرطة قضاء قلعة صالح يؤدون واجباتهم بكل حرص وأمانة رجالا اكفاء يعملون ليلاً ونهار من اجل راحة المواطن"، مشيرة الى أن "مفارز الشرطة اتخذت إجراءات قانونية سريعة حال قيام احد المراجعين بالاعتداء على احد الأطباء المقيمين في مستشفى قضاء قلعة صالح ليلة يوم أمس وتم إلقاء القبض علية وعرضت أوراقة ألتحقيقيه على أنظار القاضي و الذي قرر توقيفه وفق المادة (229)".



ودعت "المواطنين ولاسيما المراجعين و المرضى إلى المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية إلى نبذ تلك الحالات وعدم الاعتداء على العاملين في المؤسسات الصحية، والتي تعد ثروة وطنية ولها دورها البارز لما تقدم من خدمة إنسانية وصحية للمواطن".

كما دعت في الوقت ذاته "الكوادر الطبية لعدم التنازل عن المعتدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسيء"، مؤكدة على "دائرة صحة ميسان ومن خلال الممثل القانوني لها ضرورة إقامة دعوى قضائية ضد المعتدي لما خلفه الاعتداء من اثار سلبية على الأداء سواء الكوادر أو المؤسسة نفسها".