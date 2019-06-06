اندلاع حريق كبير في محاصيل زراعية غرب الرمادي

وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا كبيرا جدا اندلع في ارض زراعية شمال شرق ناحية الرمانة التابعة لقضاء القائم (360 كم غرب الرمادي)". واضاف الدليمي، أنه "تم استنفار كافة سيارات الاطفاء وحوضيات الجيش والبلدية ودائرة الماء"، مبينا ان "المعالجة مستمرة لغاية الان".



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