القبض على اربعة اشخاص بحوزتهم قطع أثرية وسط بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "دوريات النجدة ومفارز الجريمة المنظمة ومفارز من فوج طوارىء بغداد الخامس واستخبارات بغداد القت القبض على اربعة اشخاص داخل عجلة نوع النترا وبحوزتهم ست قطع تماثيل اثرية ضمن تقاطع باب المعظم ضمن شارع فلسطين وسط بغداد".



وأوضح المصدر، أن "القوة اقتادت الاشخاص المتهمين الى مركز امني لاجراء التحقيقات اللازمة".



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