مصرع 15 شخصًا من جنسيات مختلفة بحادث سير مروع في دبي

ووقع الحادث لحافلة ركاب على متنها 31 راكبًا وتحمل لوحة أرقام سلطنة عمان، بحسب موقع صحيفة الإمارات اليوم.
ووفقًا لما ذكرته ”شرطة دبي“ على ”تويتر“ فإن الحادث وقع مساء الخميس عند الساعة 5:40 وتحديدًا عند ”مخرج الراشدية“ المؤدي إلى محطة المترو.
ووفقًا لما ذكرته ”شرطة دبي“ على ”تويتر“ فإن الحادث وقع مساء الخميس عند الساعة 5:40 وتحديدًا عند ”مخرج الراشدية“ المؤدي إلى محطة المترو.
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