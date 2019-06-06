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انتشال جثتي شابين قضيا غرقا في نهر دجلة ببغداد

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من دوريات النجدة النهرية انتشلت جثة شاب يبلغ من العمر 17 عاما غرق في نهر دجلة ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "دوية اخرى انتشلت جثة شاب اخر غرق في نهر دجلة ضمن منطقة العطيفية شمالي بغداد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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