صور من أجواء العيد في بغداد



وشهدت متنزهات العاصمة بغداد ومراكزها التجارية بجانبيها الكرخ والرصافة إقبالا كثيفا من المواطنين المحتفلين بعيد الفطر المبارك، حيث التقطت عدسة الخليج 365 جانبا من هذا الحضور الذي تخلله اجواء من المرح والترفيه عن النفس.







تصوير علي جاسموشهدت متنزهات العاصمة بغداد ومراكزها التجارية بجانبيها الكرخ والرصافة إقبالا كثيفا من المواطنين المحتفلين بعيد الفطر المبارك، حيث التقطت عدسة الخليج 365 جانبا من هذا الحضور الذي تخلله اجواء من المرح والترفيه عن النفس.

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