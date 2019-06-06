استطلاع: ارتفاع شعبية ترامب لدى الفرنسيين

على خلفية الزيارة الثالثة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرنسا للمشاركة في الذكرى الخامسة والسبعين، لقوات الإنزال في النورماندي 6 يونيو/حزيران 1944، أظهر استطلاع للرأي ارتفاع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى الفرنسيين، رغم الخلافات المستمرة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته الشركة العالمية لدراسات السوق "يوجوف" (مقرها المملكة المتحدة) أن صورة الرئيس الأمريكي تحسنت كثيراً لدى الشعب الفرنسي بعد فترة من انهيار شعبيته والمظاهرات المستمرة ضده في فرنسا، موضحة أن 19% من المستطلعين لديهم صورة إيجابية لترامب، بنسبة أكثر من الضعف من استطلاع سابق حيث بلغت شعبيته 7% منذ 18 شهرا.





ووفقاً للاستطلاع، فإن صورة ترامب بدت مميزة جداً لدى الفرنسيين، لا سيما من حزب "التجمع الوطني" (يمين متطرف)، وفقاً لما نشرته صحيفة "ليبرتي بوليتيك" الفرنسية.

فيما أعرب 17% من المستطلعين أن ترامب له تأثيراً إيجابياً على العلاقات الفرنسية-الأمريكية، و16% يعتبرون أنه يلعب دوراً إيجابياً للسلام في العالم.

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واعتبر الفرنسيون الذين شملهم الاستطلاع أن الرئيس الأمريكي له حصاد إيجابي على الصعيد الداخلي، لما حققه من نتائج اقتصادية جيدة جدا، ولكن على الصعيد الخارجي لديه علاقات متوترة مع العديد من الحلفاء الدوليين.

كما يرى 62% من الفرنسيين أن ماكرون كان لديه الحق في استقبال ترامب لحضور مراسم الاحتفال، وتشارك هذا الرأي جميع الأطياف السياسية الفرنسية، يمين (74%)، يسار (57%)، يمين متطرف (67%)، كما اعتبروا أنه على الرئيس الفرنسي أن يحسن علاقته بالرئيس الأمريكي، حيث أشار 42% من الفرنسيين إلى أنه على ماكرون التعاون مع ترامب.

وأُجري الاستطلاع عبر البريد الإلكتروني بين يومي 3 إلى 4 يونيو/حزيران الجاري، على عينة قوامها 1013 ممثلة للشعب الفرنسي تتجاوز أعمارهم 18 عاماً فأكثر.

ووصل ترامب إلى غرب فرنسا، اليوم الخميس، لتكريم قوات الحلفاء التي شاركت في يوم الإنزال قبل 75 عاماً. ويعد يوم الإنزال أكبر عملية غزو بحري في التاريخ والتي ساعدت في تغيير دفة الحرب العالمية الثانية (1939- 1945م).

من جانبها، اعتبرت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية أن "شهر العسل بين ترامب وماكرون" قد انتهى، مشيرة إلى أنه من الواضح منذ بداية ولاية الرئيسين، فإن العلاقات بينهم باردة، بدت أكثر برودة وتوتراً منذ عدة أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي، خلال زيارته الأخيرة لفرنسا غادر باريس غاضباً في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مضيفة أنه خلال هذه الزيارة على الرغم من تصريحات محيطي ماكرون، الأسبوع الماضي، بأن العلاقة بين الرئيسين على أعلى مستوى من الثقة لكن اليوم من الواضح أن هناك توترات بين الزعيمين، بدا ذلك خلال مشاركة ترامب في احتفالات النورماندي.