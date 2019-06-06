قطر في قمم مكة.. الدوحة تعزل نفسها مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ‎قبل نحو عامين كاملين من انعقاد قمم مكة الثلاث، كانت المملكة العربية السعودية قد استنفدت كل السبل لتقويم سلوك النظام القطري الداعم للإرهاب والمثير للفتن والقلاقل في دول المنطقة.

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