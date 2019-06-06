السودان.. لجنة التحقيق بأحداث ساحة الاعتصام تبدأ استجواب الشهود

بدأت لجنة التحقيق، المشكلة من النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، استجواب عددٍ من الشهود في الأحداث التي وقعت بساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، صبيحة يوم الـ 29 من شهر رمضان الماضي.

واستمعت اللجنة إلى عددٍ من الشهود، فيما تواصل الليل بالنهار من أجل الانتهاء من مهمتها في وقت وجيز.

وشكّل النائب العام في السودان، الإثنين، لجنة للتحقيق في هذه الأحداث، كما كشف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان عن ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولومبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة".

وقرر مجلس السلم والأمن الأفريقي، الخميس، تعليق عضوية السودان في جميع نشاطات الاتحاد حتى تسليم السلطة للمدنيين.

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وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، استدعاء السفير السوداني على خلفية الأحداث التي شهدتها الخرطوم خلال الأيام الماضية.





وتفاقمت الأوضاع في السودان هذا الأسبوع بعد أعمال عنف صاحبت عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الشرطة السودانية، لتنظيف بعض المواقع المتاخمة لشارع النيل بمنطقة كولومبيا.

وأعرب المجلس العسكري في السودان، في بيان، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم، جراء محاولة بعض المطلوبين أمنياً اختراق الاعتصام عند مقر القيادة.

وأكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه ستتم الدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز 9 أشهر، وهو ما رفضته المعارضة وهددت بالعصيان المدني.