فرنسا تبحث تشكيل محكمة دولية بالعراق للدواعش الأجانب

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، الخميس، أنها ناقشت مع بلدان أوروبية إمكانية تشكيل محكمة دولية في العراق للإرهابيين الأجانب في تنظيم داعش.



وأضافت بيلوبيه، في تصريحات لإذاعة مونتي كارلو، أن "هذه فرضية طُرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من وزراء الداخلية والعدل في إطار مجموعة فندوم -التي تضم وزراء العدل الألماني والإسباني والإيطالي".

وأوضحت أن "هذه المحكمة الدولية لن تُنشأ في سوريا على الأرجح، لكن ربّما في العراق، بمشاركة قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين".

وكشفت بيلوبيه عن عدد من "الصعوبات" التي تواجه إقامة هذه المحكمة مثل "الحصول على موافقة الدولة العراقية، وطرح شروط، خصوصا حظر عقوبة الإعدام".

ولفتت إلى أن "إنشاء هذا النوع من المحاكم يستغرق دائما وقتا طويلا بعض الشيء".

وكانت محكمة عراقية أصدرت حكما بإعدام 11 فرنسيا اعتقلوا في سوريا، لانتمائهم إلى تنظيم داعش، ما أثار انتقادات حادة في فرنسا، لا سيما من قِبل محامين متخصصين في القضايا الجنائية.

Advertisements

وعلّقت بيلوبيه حول هذا الحكم، قائلة: "قلنا مرارا للدولة العراقية إن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تطبق".

وأضافت: "ثمة مناقشات جارية.. إننا نسهر على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين نتحمل مسؤوليتهم".

وكانت الحكومة العراقية قدمت عرضا مشروطا للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بمحاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية على أراضيها.

وسبق أن دعت قوات سوريا الديمقراطية إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في شمال شرقي سوريا لمحاكمة الإرهابيين المتهمين بارتكاب جرائم؛ إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية ردت على هذه الفكرة بالرفض.

ودعت واشنطن مرارا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، الدول الغربية لاستعادة رعاياها، خاصة فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة.

وسبق أن شكل المجتمع الدولي محكمتين دوليتين؛ هما المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي حاكمت مرتكبي الإبادة الجماعية في هذا البلد الأفريقي، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، التي حاكمت الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب خلال المعارك التي اجتاحت البلقان في التسعينيات.