الان تتابع عاجل .. النائب العام السوداني يبدأ تحقيقا بأحداث الاعتصام أمام مقر القيادة العامة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. النائب العام السوداني يبدأ تحقيقا بأحداث الاعتصام أمام مقر القيادة العامة | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. النائب العام السوداني يبدأ تحقيقا بأحداث الاعتصام أمام مقر القيادة العامة report this ad

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