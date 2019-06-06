شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تشترط على موسكو «تغيير سلوكها» لفتح صفحة جديدة في العلاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (لندن)

اعتبر متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا لن يكون ممكنا إلا إذا غيرت موسكو سلوكها، وذلك إثر دعوة الرئيس فلاديمير بوتين إلى «طي الصفحة المرتبطة بالجواسيس».

وقال المتحدث «من الواضح أن سلوك روسيا العدائي والذي يزعزع الاستقرار يقوض مساعيها لتصبح شريكا دوليا مسؤولا»، لكنه إكد أن لندن ستواصل التشاور مع موسكو في قضايا الإمن الدولي لإن «ذلك يصب في مصلحة المملكة المتحدة».

وتدارك «لكن رئيسة الوزراء إعلنت في مناسبات عدة أننا لا نستطيع بناء علاقة مختلفة إلا إذا غيرت روسيا سلوكها».