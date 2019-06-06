بوتين ينصح الأطفال بقراءة كتب مثل التوراة والكتاب المقدس والقرآن

أعرب الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ عن اعتقاده بأنه "سيكون من المفيد للأطفال قراءة كتب مثل ​الكتاب المقدس​ والقرآن والتوراة، على أي حال سيستفيد الأولاد والبنات"، مشيرًا إلى أنه "في جميع هذه الأديان العالمية تكمن أسس إنسانية، إذا اتبعناها واتبعنا قواعدها، فإن العالم سيكون أفضل".

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